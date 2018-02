Boerenkiel of kleurrijke pruik? Zo herken je afkomst carnavalsvierder

In grote delen van het land barst vandaag het carnaval los. Het volksfeest kent in elke plaats verschillende tradities. Dat zie je ook aan de kleding. Wil jij niemand voor het hoofd stoten? Denk dan twee keer na voordat je je bananenpak aantrekt, want dit zijn de dresscodes.

Brabant

In Brabant kent carnaval een Bourgondische karakter. Volgens carnavalshistoricus en Bosschenaar Rob van de Laar gaat het feestvieren hier om gelijkheid, daarom dragen veel mensen hetzelfde: een boerenkiel. De oorsprong ligt in 's-Hertogenbosch. "Het is een feest waarin de stad verandert in een dorp."

Brabanders dragen de boerenkiel in verschillende variaties. In Bergen op Zoom, Krabbegat tijdens carnaval, heeft het carnavalspak knopen aan de voorzijde en dragen de feestvierders een oud stuk gordijn om de nek of het middel.