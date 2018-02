Podcast: 70 jaar Eend, de olympische schaats en een oproep van NSB-kinderen

Waar vind je de podcast?

iPad of iPhone

Heb je een iPhone of een iPad? Dan heb je standaard een podcast-app op je apparaat. Zoek in deze app naar Het beste uit het Oog. Abonneer je op de podcast en elke aflevering wordt automatisch toegevoegd.

Android

Heb je een Android-telefoon? Dan heb je geen standaard podcast-app. Via Google Play kun je veel van dit soort apps vinden. Zoek op 'podcast' in het zoekscherm in Google Play. Zoek in de podcast-app op naam op Het beste uit het Oog voor de hoogtepunten van de week.

Als dit niet lukt, is de podcast te bereiken via de RSS-feed.

Soundcloud

De nieuwste aflevering van Het beste uit het Oog is ook elke zaterdag te vinden op Soundcloud.