Brabantse wijkagent vindt onderkoelde carnavalsvierders op straat

De politie in Etten-Leur heeft gisteravond twee tieners op straat gevonden met zware onderkoelingsverschijnselen. De carnavalsvierders hadden volgens de wijkagent een lichaamstemperatuur van 34 graden en "de nodige sterke drank genuttigd".

Een van de twee tieners was door de onderkoeling buiten bewustzijn geraakt. De ander bleek volgens de politie nog redelijk aanspreekbaar. "Via via hebben we kunnen achterhalen wie ze waren, want dit konden ze zelf niet meer vertellen." De twee zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en mochten daar hun roes uitslapen.

Het Rode Kruis waarschuwde gisteren al dat carnavalsvierders zich warm moeten aankleden. 's Nachts vriest het op sommige plaatsen en overdag wordt het ook niet warm. "Goed warm aankleden, liefst in laagjes. En denk er ook aan iets op je hoofd te doen, want je verliest veel warmte via het hoofd", zei Iris van Deinse van het Rode Kruis eerder in het NOS Radio 1 Journaal.