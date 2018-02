Koude carnaval: warm kleden en vooral niet te veel shotjes

Pluizige dierenpakken

Het Rode Kruis benadrukt vooral het belang van warme kleding. Veel verklede feestvierders hebben geen dikke jas aan. "Juist als je weet dat niet iedereen de symptomen van onderkoeling herkent, is het belangrijk om te zorgen dat je het voorkomt. Dus: goed warm aankleden, liefst in laagjes, en denk er ook aan iets op je hoofd te doen want je verliest veel warmte via het hoofd."

Dat het doorgewinterde carnavalspubliek zich wel degelijk voorbereidt op de kou blijkt uit een rondgang langs winkels in Limburg die carnavalskleding verkopen. Daar blijken dit jaar vooral pluizige dierenpakken populair.

Ook andere kleding die iets beter tegen de lage temperaturen beschermt doet het goed, vertelt een verkoper in een Roermondse carnavalswinkel. "Veel mensen kopen een bontgekleurd jasje en combineren dat met andere fleurige kleding. Je kunt daar ook makkelijk een warme trui onder dragen."