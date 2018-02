Rechtbanktekenaar: ik heb weinig fantasie, het is puur kijken

In de zwaarbeveiligde Bunker van Amsterdam begon deze week de zaak tegen Willem Holleeder. De rechters en advocaten kregen we te zien, maar in de media is Willem Holleeder alleen zichtbaar via tekeningen. De meest gebruikte zijn die van rechtbanktekenaar Aloys Oosterwijk, via het ANP komen zijn tekeningen overal terecht.

Oosterwijk is ooit begonnen als striptekenaar, maar sinds 2004 tekent hij ook verdachten. Hij herinnert zich een van zijn eerste zaken nog goed: "Een vrouw had een baby met een jeu-de-boules-bal doodgeslagen. Daar was ik wel een paar dagen door van slag." Sinds die tijd tekent hij bij veel grote zaken, zoals Radovan Karadzic, Robert M. en deze week dus Willem Holleeder.

Holleeder wordt verdacht van betrokkenheid bij vijf moorden deze week waren de eerste drie zittingsdagen. Twee keer was Oosterwijk erbij. "Hij was prima op dreef", zegt de tekenaar. "Holleeder zat goed op de praatstoel. Het is een enorme ouwehoer, ik heb hem zelden zo spraakzaam gehoord. Hij was aan het einde ook helemaal schor."