Nederlandse politie in buitenland op jacht naar coke

Nederlandse rechercheurs gaan naar Spanje, Panama en Colombia om de groeiende toestroom van cocaïne naar Nederland en België te stoppen. Dat bevestigt de politie na een bericht in De Telegraaf.

"Het doel is upstream disruption, oftewel: niet wachten tot de drugs in Nederland en België aankomen, maar al in de bronlanden tegenhouden", zegt het hoofd van de landelijke recherche, Wilbert Paulissen, in de krant.

Dubai

De politie wil in Colombia met drugsbestrijders van het Amerikaanse agentschap DEA samenwerken om de export van cocaïne tegen te houden en drugsbaronnen aan te pakken. In Spanje en Panama ligt de focus op andere zaken.

"In Spanje investeren criminelen uit Nederland in onroerend goed en Panama is voor ons interessant vanwege financiële criminele stromen", zegt Paulissen. De recherche zou ook plannen hebben voor samenwerking met Dubai, maar waarom is niet bekend.

Miljarden

In Colombia werden de afgelopen jaren honderden tonnen cocaïne in beslag genomen met een straatwaarde van miljarden euro's. Vorig jaar was er in Hazeldonk een grote coke-vangst. Toen vond de politie 4000 kilo cocaïne in een lading bananen.

Ondanks de drugsvangsten is de prijs voor een kilo cocaïne in Nederland volgens Paulissen gelijk gebleven. Dat betekent volgens hem dat er genoeg cocaïne in omloop is.

Coca-plantages steeds groter

Dat er meer cocaïne uit Colombia komt, heeft grotendeels te maken met de vredesbesprekingen tussen de overheid en rebellenbeweging FARC. In 2016 werd na ruim vijftig jaar een vredesakkoord gesloten.

"De FARC was een van de belangrijkste spelers in de drugshandel in Colombia", zegt correspondent Marc Bessems. "Om de vredesbesprekingen niet in gevaar te brengen, schroefde de regering indertijd het aantal drugsoperaties in FARC-gebieden terug."

Zo stopte de overheid met het besproeien van cocaplanten, waaruit cocaïne wordt gemaakt. Coca-boeren die hun plantage vernietigden konden subsidie krijgen. "In de praktijk kwam het erop neer dat boeren meer coca gingen verbouwen. Want hoe groter je plantage, hoe meer subsidie", zegt Bessems.

Nu het vrede is, slaagt de regering er niet in om alternatieve gewassen of subsidies aan te bieden. Dat leidt tot grotere coca-velden, meer plantages en dus meer cocaïne.