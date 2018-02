Jehova's Getuigen dragen misbruikverslagen niet over aan justitie

De Jehova's Getuigen zijn niet van plan om vrijwillig de verslagen over mogelijk misbruik binnen de geloofsgemeenschap over te dragen aan justitie. Volgens een woordvoerder is het aan het slachtoffer om aangifte te doen en heeft de organisatie daar geen leidende rol in. "Wij roepen leden niet op om geen aangifte te doen."

Gisteren werden de Jehova's ervan beschuldigd dat ze jarenlang verslagen van beschuldigingen van seksueel kindermisbruik hebben achtergehouden. Slachtoffers zijn nu bang dat verslagen in de archieven van de Jehova's Getuigen worden vernietigd en er dus bewijsmateriaal verloren gaat.

Sinds een paar maanden is er een meldpunt waar slachtoffers zich kunnen melden en daar zijn al meer dan tweehonderd gevallen gemeld. Raymond Hintjes is van de stichting die opkomt voor de belangen van slachtoffers. Hij zei gisteren dat er aangiftes gaan volgen. Hij wil dan ook dat het OM de verslagen opeist, voor het te laat is.