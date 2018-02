Uber schikt met Waymo in zaak om zelfrijdende auto

Het beloofde een groot gevecht te worden: de rechtszaak in Amerika tussen techbedrijf Waymo en taxidienst Uber. Waymo, een dochterbedrijf van Google dat zelfrijdende auto's maakt, beschuldigde Uber van het stelen van belangrijke informatie.

Maar tot een uitspraak hoefde het niet te komen: Uber heeft vandaag geschikt, zo laat het bedrijf in een verklaring op de website weten. Hoeveel het Waymo betaalt, laat het niet weten. Volgens persbureau AP gaat het om 245 miljoen dollar.

Spil in de zaak was het autobedrijf Otto, mede-opgericht door oud-Google-werknemer Anthony Levandowski. Hij zou 14.000 documenten van Waymo hebben gestolen. Uber zou hiervan hebben geweten en om die reden Otto vervolgens hebben overgenomen. Wat dat bedrijf van plan was, leek erg op waar Waymo mee bezig is. Volgens Waymo is het dan ook duidelijk dat de oud-werknemers via Otto gevoelige bedrijfsinformatie naar de concurrent doorgespeeld.