Wat nou slecht imago? 'Op het vmbo zit ik juist goed op mijn plek'

"Op haar oude school werd alleen gefocust op wat er niet goed ging, zoals haar 3 voor wiskunde. Het was heel negatief. Ze had het gevoel dat ze faalde. Op haar nieuwe school was er ook aandacht voor andere vakken, zoals dans, koken en theater. Nu staat ze een 7,7 voor wiskunde en belangrijker nog: haar zelfvertrouwen is weer terug."

Smith vindt dat ouders relaxter moeten worden over het schooladvies van hun kind. "Toen mijn kinderen in groep 8 zaten, waren sommige ouders heel druk bezig met toetsen en bijlessen, zodat hun kind tóch nog naar de havo kon. Er wordt zo veel druk op gelegd. Ik zou zeggen: zolang je kind zijn of haar best doet, zou je als ouder gewoon trots moeten zijn."