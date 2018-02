Eerste vruchtbare eicel gekweekt buiten het lichaam

Het is een doorbraak in vruchtbaarheidsonderzoek: wetenschappers hebben buiten de baarmoeder eicellen gekweekt die geschikt zijn voor bevruchting. De cellen, afkomstig van eierstokken, zijn opgekweekt in een laboratorium. Daar werd het proces nagebootst dat zich normaal afspeelt in de eierstok.

De methode gaat een stap verder dan ivf (in vitro fertilisatie) en heet ivm (in vitro maturation). "Als eicellen normaal blijken te zijn en kunnen uitgroeien tot embryo's zijn er veel mogelijkheden voor behandelingen'', zei onderzoeksleider Evelyn Telfer van de universiteit van Edinburgh tegen de krant The Independent.