Onderzoek naar bestuurscultuur ABN Amro door toezichthouders

De Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) onderzoeken het functioneren van de raad van commissarissen van ABN Amro. Dat heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën bevestigd na berichtgeving van het FD. Aanleiding is het onverwachte opstappen van president-commissaris Olga Zoutendijk.

Zij maakte maandag bekend per direct te vertrekken. Binnen de bank was er kritiek op haar manier van leidinggeven. Die zou autoritair zijn en al eerder hebben geleid tot botsingen met andere bestuurders.

Dinsdag sprak de minister al met de NLFI (aandeelhouder namens de Staat) en de raad van commissarissen. Volgende week krijgt dat gesprek een vervolg. Zowel DNB als de ECB wil geen commentaar geven op het bericht van het FD.

'Gezonde dynamiek?'

Volgens het FD onderzoeken de toezichthouders hoe de situatie zo kon escaleren en of de spanningen in de top van de bank verleden tijd zijn met het vertrek van Zoutendijk. Daarvoor wordt volgens de krant gesproken met voormalige en huidige bestuurders. Ook zou daarbij worden gekeken "of er sprake is van een gezonde dynamiek in de boardroom, waarin mensen elkaar vertrouwen, helpen, corrigeren en bijsturen".

Na de financiële crisis van 2008 besloot DNB om meer te kijken naar gedrag en cultuur. Dat betekent in de praktijk dat er zo nu en dan een psycholoog aan tafel zit bij een bestuursvergadering of bijeenkomst van de raad van commissarissen. Dat kan met of zonder aanleiding zijn, laat een woordvoerder van DNB weten.

Daarbij wordt bijvoorbeeld gelet of iedereen vrijuit kan spreken of dat er sprake is van één persoon die overheerst. Nederland is hier voorloper in en internationaal wordt met belangstelling naar deze manier van toezicht houden gekeken, zegt DNB.