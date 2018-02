Hoekstra wil direct om tafel met ABN Amro over vertrek topvrouw

Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil vandaag nog een gesprek met ABN Amro over het plotselinge vertrek van president-commissaris Olga Zoutendijk. Dat zei de bewindsman in zijn wekelijkse gesprek met RTL Z.

Hoekstra wil in gesprek met de plaatsvervangend president-commissaris, en de NLFI, de organisatie die de aandelen in de bank namens de staat beheert. "Ik ben heel benieuwd om te horen hoe we daar op een verstandige manier verdergaan", aldus de minister.

Netvlies

Het vertrek van de belangrijkste toezichthouder van de bank kwam voor Hoekstra als een complete verrassing. "Het is iets dat wij niet eerder op het netvlies hadden", aldus Hoekstra. "Wij zijn gisteren geïnformeerd over het vertrek."

Gisteravond maakte ABN Amro onverwacht het vertrek bekend van president-commissaris Olga Zoutendijk. Ze ziet af van een tweede termijn, die per juli in zou gaan.

Na een kritisch artikel in het Financieele Dagblad gaf de bank toe dat Zoutendijks vertrek te maken heeft met haar manier van leidinggeven. Meerdere topmensen binnen de bank hadden daar volgens het FD over geklaagd bij toezichthouder De Nederlandsche Bank. Volgens oud-topman Gerrit Zalm hield Zoutendijk zich niet aan de Nederlandse regels van goed ondernemingsbestuur.

De Nederlandse Staat heeft op dit moment nog 56 procent van de aandelen ABN Amro in bezit.