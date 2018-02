Amerikaans Congres keurt begroting goed; shutdown voorbij

Het Amerikaanse Congres heeft ingestemd met de nieuwe begroting voor de federale overheid. Daarmee is de shutdown, die om middernacht lokale tijd was ingegaan, voorbij. President Trump moet nu nog zijn handtekening zetten onder de begroting en verhoging van het schuldenplafond, die geldig is tot 23 maart.

Het Huis van Afgevaardigden keurde het voorstel met 240 tegenover 186 stemmen goed. In de begroting staat onder meer een forse verhoging van ruim 300 miljard dollar aan defensie en binnenlandse uitgaven. Daarnaast is er 89 miljard gereserveerd voor achterstallige noodhulp. Eerder was de Senaat al akkoord gegaan, maar doordat het debat over de begroting vanwege een Republikeins protest werd geschorst tot één minuut na middernacht, de deadline, ging de shutdown in. Twee uur later stemde de Senaat alsnog in met het voorstel.

De Republikeinen protesteerden tegen het voorstel, omdat het zou leiden tot grote tekorten. Senator Rand Paul hield de stemming tegen en eiste dat er een amendement in het voorstel zou worden opgenomen, waarmee de uitgaven zouden worden ingeperkt.

Shutdown

Door de vertraging en de automatische inwerkingtreding van de shutdown gingen alle overheidsdiensten dicht, behalve essentiële diensten zoals het leger.

Vorige maand was er ook al een shutdown. Toen lag de overheid drie dagen stil omdat Democraten in ruil voor hun handtekening voor de begroting eisten dat 700.000 mensen die als kind illegaal naar de VS waren gekomen, mochten blijven. De Republikeinen zegden uiteindelijk toe met Democraten in debat te gaan over deze mensen, die ook wel Dreamers worden genoemd.