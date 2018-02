Oud-hoofdofficier Hans Vrakking overleden

Hans Vrakking, voormalig hoofdofficier van justitie in Amsterdam, is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij werd in de jaren 90 bekend toen hij enkele grote onderzoeken leidde tegen de georganiseerde misdaad en was een van degenen die de IRT-affaire aanzwengelden.

Vrakking begon zijn juridische carrière als rechter en was onder meer vice-president van de rechtbank in Amsterdam. Later maakte hij de overstap naar het Openbaar Ministerie.

Parlementaire enquête

Niet lang na zijn aanstelling als hoofdofficier trokken Vrakking en de Amsterdamse politiecommissaris Nordholt aan de bel over de werkwijze van het Interregionale Rechercheteam (IRT) Noord-Holland/Utrecht. Dat team liet criminelen op grote schaal drugs doorvoeren, in de hoop te infiltreren bij topcriminelen.

Toen Vrakking en Nordholt de stekker uit het team trokken, leidde dat grote verdeeldheid binnen politie en justitie. Vanwege de omstreden opsporingsmethoden traden de ministers Hirsch Ballin en Van Thijn af en er kwam ook een parlementaire enquête naar de affaire, die onder leiding stond van Maarten van Traa.

Teeven

Onder Vrakkings leiding werd in de jaren 90 onder meer de Octopus-bende van Johan V., alias de Hakkelaar, voor de rechter gebracht. Hij werkte toen samen met officier van justitie Fred Teeven, de latere staatssecretaris.

De twee waren ook verantwoordelijk voor de omstreden deal met Octopus-kopstuk Cees H., die Teeven jaren later de kop kostte als staatssecretaris. Na Teevens val nam Vrakking het voor zijn vroegere aanklager op. Volgens hem was er niets mis met de overeenkomst.