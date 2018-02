Bloedige week in rebellengebied Syrië, Frankrijk wil humanitaire corridor

Het Syrische rebellengebied Oost-Ghouta, ten oosten van Damascus, heeft de afgelopen week de bloedigste periode in jaren doorgemaakt. Dat zegt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op lokale bronnen.

In vier dagen tijd zouden zeker 229 mensen zijn gedood, onder wie 58 kinderen, door aanvallen van regeringstroepen. Honderden mensen raakten gewond. Het dodental van de bombardementen die gisteren op het gebied werden uitgevoerd zou 73 bedragen, onder wie twintig kinderen.

De Verenigde Naties riepen eerder deze week op tot een staakt-het-vuren, om noodlijdende mensen te kunnen helpen. Vanwege de gevechten is het tot nu toe niet mogelijk geweest om hulpgoederen te leveren en zieken en gewonden te evacueren.

Humanitaire corridor

Vanwege de schrijnende situatie in het gebied roept Frankrijk op tot een humanitaire corridor, die burgers een veilige uitweg moet bieden. De luchtaanvallen moeten volgens de Fransen zo snel mogelijk stoppen. De Franse minister van Defensie Florence Parly noemt het geweld tegen burgers in Oost-Ghouta en ook de noordelijke provincie Idlib "absoluut onaanvaardbaar".

Oost-Ghouta en Idlib zijn twee van de laatste gebieden in handen van opstandelingen. Op beide gebieden is het aantal luchtaanvallen door de Syrische regering, in samenwerking met Russische gevechtsvliegtuigen, de laatste tijd sterk toegenomen.