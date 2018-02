Grapperhaus noemt bedreiging officier van justitie 'grof schandaal'

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus is furieus over de nieuwe bedreiging van een officier van justitie. Hij noemt het een "grof schandaal" en bijzonder akelig voor de familie. "We gaan de ondermijnende criminaliteit keihard aanpakken", reageerde hij vanmorgen op een bericht uit De Telegraaf.

De krant meldt dat de officier van justitie in Noord-Nederland een onderzoek leidde naar de motorclub No Surrender. Naar aanleiding van bedreigingen werd ze enige tijd bewaakt en moest met haar gezin onderduiken. Inmiddels is ze overgeplaatst.

Ondergedoken

Het Openbaar Ministerie bevestigt de berichtgeving. De vrouwelijke officier is bijna tegelijkertijd ondergedoken met de Emmense locoburgemeester Arend, die naar Groot-Brittaniƫ moest.

Grapperhaus wil niets zeggen over mogelijke daders. "In het belang van het onderzoek ga ik daar niets over zeggen." De minister benadrukt dat het ministerie hard bezig is met de aanpak van "ondermijnende" criminaliteit, zonder exact te zeggen wie zich daar schuldig aan maakt. "We graaien ze bij hun nekvel."