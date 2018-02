Grote anti-terreuroperatie Egypte van start

In Egypte is een grote anti-terreuroperatie van start gegaan. De Egyptische politie en het leger pogen in het hele land "terroristische en criminele organisaties" uit te schakelen, laat een woordvoerder weten op nationale televisie.

De nadruk van de operatie ligt op het noorden en midden van de Sinaï. Op het schiereiland werden de afgelopen jaren honderden militairen en politieagenten gedood bij aanslagen. Islamitische Staat en verwante groepen eisten deze aanslagen vaak op. Ook andere delen van het land, zoals het gebied nabij de grens met Libië en de Nijl-delta, worden door de politie en militairen onder handen genomen.

'Alle mogelijke middelen'

IS pleegt geregeld aanslagen op koptische kerken, maar ook op soefistische moskeeën. Deze liberale stroming van de islam wordt door de terreurgroep als goddeloze dwaalleer beschouwd. In november gaf president Abdul Fatah al-Sisi het leger de opdracht "alle mogelijke middelen" in te zetten om de veiligheid in de Sinaï te waarborgen.

Sinds de val van oud-president Mohamed Morsi in 2013, na massaprotesten tegen zijn bewind, is het aantal aanslagen in Egypte drastisch toegenomen. Het geweld heeft zich van de noordelijke Sinaï langzaamaan verspreid naar de rest van het land.