'Meer dan 300 mensen hebben 'zelfmoordpoeder' in huis'

Het dodelijke middel van Coöperatie Laatste Wil, bedoeld om euthanasie te plegen, is door ruim 300 leden besteld. Zij hebben het 'zelfmoordpoeder' intussen ook in huis, schrijft NRC.

Leden kunnen het middel niet zomaar bestellen. Ze moeten langer dan een half jaar lid zijn en eerst een informatiebijeenkomst bezoeken. Een medewerker van Laatste Wil wordt daarna gemachtigd om het middel voor een groep leden aan te schaffen.

In documenten die leden voor bestelling moeten ondertekenen en in handen zijn van NRC staat dat ze moeten verklaren wilsbekwaam te zijn. Coöperatie Laatste Wil schrijft die wilsbekwaamheid "niet inhoudelijk te toetsen".

De medewerkers hebben volgens de documenten wel de verantwoordelijkheid de leden uit hun groep te controleren op wilsbekwaamheid, "die echter ook niet verder kan reiken dan hun mogelijkheden".

Middel X

In de documenten staat verder dat er per lid 2 gram 'Middel X' kan worden geleverd. De echte naam van het middel blijft geheim. Het poeder kost 180 euro en wordt geleverd in een kluisje dat kan worden geopend met een vingerafdruk en/of cijfercode.

Leden moeten beloven het poeder alleen voor zichzelf te gebruiken en Coöperatie Laatste Wil niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade.

Sinds Coöperatie Laatste Wil in september 2017 bekendmaakte een dodelijk middel te hebben gevonden, is het aantal leden gegroeid van 3000 naar 20.000.