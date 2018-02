Laatste twee overgebleven 'IS-Beatles' opgepakt

De laatste twee leden van de beruchte IS-terreurcel die 'The Beatles' werd genoemd zijn opgepakt. Volgens Amerikaanse media werden Alexanda Amon Kotey en El Shafee Elsheikh in januari door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) gevangengenomen in het oosten van Syrië. De SDF is een coalitie van Koerdische en Arabische groepen en wordt gesteund door de Verenigde Staten.

De IS-Beatles waren vier strijders van Islamitische Staat die samen zeker 27 executies uitvoerden, waaronder die van de Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Sotloff. Ze kregen hun bijnaam van gevangenen vanwege hun Britse accent. Ze groeiden alle vier op in Londen.

Jihadi John

Het bekendste lid van de terreurcel was Mohammed Emwazi, bijgenaamd Jihadi John. Hij werd de verpersoonlijking van de wreedheid van Islamitische Staat vanwege filmbeelden waarop te zien was hoe hij westerse gijzelaars onthoofdde. Emwazi kwam eind 2015 in Raqqa om het leven bij een drone-aanval.

Niet veel later werd Aine Davis, een andere Beatle, opgepakt in Turkije. Hij was vanuit Syrië illegaal de grens met Turkije overgestoken en bereidde samen met andere IS-strijders een bomaanslag voor in Istanbul.

Nep-executies

Volgens vrijgekomen gevangenen droegen de vier IS-Beatles altijd maskers en waren ze van alle bewakers het gemeenst. Ze sloegen de gevangenen regelmatig in elkaar en onderwierpen ze aan waterboarding en nep-executies.

De bijnaam 'Jihadi John' was een verwijzing naar John Lennon. Of de andere drie IS'ers ook te herleiden waren naar specifieke Beatles is niet duidelijk. Getuigenissen van vrijgekomen gevangenen spreken elkaar hierover tegen.