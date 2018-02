Voorstanders 'aftapwet' laten campagnegeld voor referendum liggen

Voorstanders van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) laten geld liggen om campagne te voeren voor het referendum op 21 maart. Er was 600.000 euro belastinggeld beschikbaar, maar de 23 voorstanders (particulieren en bedrijven of stichtingen) vroegen maar 445.395 euro aan, en kregen uiteindelijk niet meer dan 213.630 euro toegewezen.

De tegenstanders van de wet hebben het beter gedaan. Ook voor hen zat 600.000 euro in de subsidiepot en daarvan is 566.740 euro uitgekeerd. Daarbij moet worden aangetekend dat dat geld over 51 initiatieven door particulieren en rechtspersonen moet worden verdeeld.

De neutralen

Er was nog een derde categorie aanvragers, namelijk de mensen die niet voor of tegen de WIV zijn. Deze neutrale groep, met 137 initiatieven verreweg de grootste, kon op 800.000 euro rekenen. Ze vroegen samen voor bijna 4 miljoen euro aan en kregen uiteindelijk 781.480 euro subsidie toegekend.

In totaal was 2 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is nu iets meer dan anderhalf miljoen toegekend.

Voor- en tegenstanders gebruiken het geld voor uiteenlopende activiteiten, zoals het opzetten van websites, het drukken en verspreiden van flyers, het organiseren van lezingen en debatten.

Koffie uitdelen

Een van de tegenstanders heeft 5000 euro gekregen om koffie uit te delen in winkelcentra om zo passanten te informeren over de tegenargumenten. Een andere 'neutrale' gaat niet alleen flyers maar ook cupcakes uitdelen aan studenten van diverse hogescholen. Rijksbijdrage: 4830 euro.

Het referendum wordt gelijktijdig gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat over de vraag of de wet uit 2017 die de veiligheidsdiensten meer mogelijkheden geeft om gegevens over burgers en instellingen te verzamelen, moet doorgaan of niet.