Amerikaanse beurzen opnieuw hard onderuit

Het pessimisme en de nervositeit onder beleggers houden aan. De Dow Jones kreeg vandaag opnieuw een klap en verloor fors: 4,1 procent. De index staat nu onder de 24.000 punten en is daarmee in korte tijd terug op het niveau van december.

De graadmeter van technologiebeurs Nasdaq daalde met 3,9 procent. En ook de S&P 500, een samenstelling van 500 grote bedrijven zakte aanzienlijk, met een min van 3,8 procent.

Aardbevingen en naschokken

De dalingen zijn een vervolg op de verkoopgolf van begin deze week. Maandag kreeg de Amerikaanse Dow Jones een historische klap en verloor 4,6 procent in een dag, het grootste verlies sinds 2011. De dagen erna veerden de koersen weer op, maar beleggers lijken nu weer het bijltje erbij neer te gooien.

"Niet zo verrassend eigenlijk", zegt financieel redacteur André Meinema. "Beurscrashes zijn een soort aardbevingen met naschokken en het zal nog wel een tijdje onrustig blijven. De handel is bloednerveus, want er is niks wezenlijk anders geworden sinds maandag. Twee jaar lang is het erg rustig geweest op de financiële markten en koersen gingen maar één kant op en dat was omhoog. Nu schoppen inflatie en rentevrees de boel flink in de war."

Ook Europese beurzen rood

Ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan was het somber. De Nederlandse AEX-index leverde vandaag 1,9 procent in; en alle grote beurzen in Europa sloten met stevige verliezen.

De Duitse DAX moest een min van 2,6 procent optekenen. De Britse FTSE 100 sloot 1,5 procent lager, en de Stoxx 600, een samenstelling van grote, middelgrote en kleine bedrijven uit heel Europa, daalde 1,6 procent.

Angstmeter

Beleggers maken zich onder meer zorgen over de inflatie en renteverhogingen van centrale banken die op komst lijken. Als de rente omhoog gaat, remt dat de economische groei en daarmee de koersen.

Die zorgen zijn af te lezen aan de zogeheten VIX, de 'angstmeter' van de beurs. Deze index volgt de actuele prijzen van een grote groep opties op de beurs en weerspiegelen de verwachtingen.

De prijzen van die opties geven aan welke verwachtingen beleggers van de toekomst hebben. Hoe hoger, des te negatiever en nerveuzer de stemming. Afgelopen jaar schommelde de VIX rond de 10 punten, op dit moment beweegt hij zich rond de 30 à 40 punten, een soort crisismodus uit de tijd van de financiële crisis.