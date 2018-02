Strafhof doet voorbereidend onderzoeken naar Filipijnen en Venezuela

Het Internationaal Strafhof doet voorbereidende onderzoeken naar de Filipijnen en Venezuela. Aanklager Fatou Bensouda schrijft dat er gekeken wordt of er genoeg aanknopingspunten zijn om officiƫle onderzoeken te beginnen.

Sinds president Duterte in de Filipijnen aan de macht is, werden bij politiegeweld duizenden mensen gedood die ervan werden beschuldigd drugs te dealen of te gebruiken. Een Filipijnse advocaat beschuldigt hem van misdaden tegen de menselijkheid.

Voor Venezuela onderzoekt het Hof mogelijke misdaden door de partij van president Maduro bij demonstraties en politieke onrust vorig jaar. Het Hof verwijst naar beweringen dat veiligheidstroepen "regelmatig excessief geweld gebruikten" om demonstraties te beƫindigen, en dat zij duizenden demonstranten oppakten, van wie een aantal ernstig werd mishandeld.

"Hypocriet en nutteloos"

Dutertes woordvoerder Harry Roque schrijft in een verklaring dat het voorbereidende onderzoek een verspilling is van de tijd en middelen van het hof. Wel is Duterte bereid om voor het hof te verschijnen. "Hij is helemaal klaar met de beschuldigingen", zei Roque. De woordvoerder noemt de oorlog tegen drugs een "wettige en legitieme politie-operatie".

De president noemde het Internationaal Strafhof eerder hypocriet en nutteloos. Ook dreigde hij het Filipijnse lidmaatschap te annuleren en zei dat Europese advocaten verrot en stom zijn.