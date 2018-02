Premier Canada na kritiek: 'peoplekind' was stomme grap

De Canadese premier Justin Trudeau komt terug van een opmerking die hij vorige week maakte over het woord 'mankind' (mensheid). In een debat suggereerde hij voortaan daarvoor in de plaats het meer genderneutrale 'peoplekind' te gebruiken.

"Dat was, buiten de context, een stomme grap. Misschien moet ik wat minder grappen maken, ook al vind ik ze zelf leuk", zegt hij er nu over.

Trudeau werd de afgelopen dagen in Canada en daarbuiten flink bespot om zijn suggestie. In verschillende tv-programma's werd 'peoplekind' een voorbeeld genoemd van doorgeslagen politieke correctheid.