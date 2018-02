Weer naschok in Taiwan, dodental naar zeven

Taiwan is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving aan de oostkust had een kracht van 5,7 en was in hetzelfde gebied dat gisteren werd getroffen door een beving van 6,4.

Volgens het Amerikaanse geologische instituut was de beving ruim 20 kilometer ten noordoosten van de populaire toeristenstad Hualien. Of de nieuwe beving schade heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.

Het dodental van de aardbeving is vandaag opgelopen naar zeven. Meer dan 200 mensen raakten gewond en 67 personen worden nog vermist. Mogelijk zitten er nog mensen in een appartementencomplex dat gedeeltelijk is ingestort.