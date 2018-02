Amsterdamse boetes voor illegale toeristenappartementen meer dan verdubbeld

De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar in totaal voor 4,2 miljoen euro aan boetes uitgedeeld voor woonfraude. Het overgrote deel van de 378 boetes was voor de illegale verhuur van appartementen aan toeristen, via sites als Airbnb, Booking.com en HomeAway. Het boetebedrag is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016. Toen werden er 166 boetes opgelegd voor een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro.

Het gemeentebestuur zegt afgelopen jaar intensief gehandhaafd te hebben. "Woningen zijn om in te wonen", zegt wethouder Wonen Laurens Ivens. "Onze aanpak is steeds succesvoller. In 2017 zijn er in totaal 1407 woningen weer beschikbaar gekomen voor bewoning." De gemeente gaat op basis van eigen onderzoek of klachten van omwonenden met teams langs bij woningen waarvan vermoed wordt dat die langdurig verhuurd worden aan toeristen. Dat mag namelijk maar 60 dagen per jaar in Amsterdam.

'Afspraak met Airbnb brengt resultaat'

De gemeente zegt dat afspraken met Airbnb om illegale verhuur terug te dringen het gewenste resultaat hebben. In de loop van 2017 maakte Airbnb het automatisch onmogelijk om je appartement langer dan de toegestane 60 dagen per jaar te verhuren in Amsterdam. Airbnb heeft 1770 appartementen op de site geblokkeerd omdat de limiet bereikt werd.

Het bedrijf zegt vandaag het oneerlijk te vinden dat andere verhuursites geen automatische limiet van 60 dagen hebben ingesteld. "Andere platformen, zoals HomeAway, Tripadvisor en Wimdu, weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen en negeren oproepen van beleidsmakers om Airbnb's voorbeeld te volgen." Alleen Booking.com heeft onlangs ook een limiet van 60 dagen voor appartementen ingesteld.

19.000 Airbnb's

Airbnb zegt nu zo'n 19.000 Amsterdamse appartementen en kamers op z'n site te hebben staan. Op sites zonder automatische limiet zijn dat er volgens cijfers van Airbnb zo'n 6000. Het gaat dan om HomeAway, TripAdvisor, Casamundo en E-Domizil. Daar zitten dan waarschijnlijk wel dubbeltellingen tussen omdat hetzelfde appartement vaak op meerdere sites staat.

De gemeente Amsterdam besloot onlangs de regels nog strenger te maken. Vanaf 2019 mag je je woning nog maar 30 dagen per jaar aan toeristen verhuren. Airbnb is tegen die maatregel.