Wangedrag wethouder regelmatig reden voor vertrek

Een op de vijf wethouders heeft het einde van de afgelopen raadsperiode niet gehaald. Vaak is een politiek conflict de reden voor vertrek, maar een aanzienlijke groep vertrekt vanwege wangedrag. Dat schrijft Trouw op basis van cijfers van de CollegeTafel, een onderzoeksplatform.

De afgelopen vier jaar telden Nederlandse gemeenten 1449 wethouders. Van de 285 gemeentebestuurders die opstapten of moesten vertrekken, was van 44 wethouders de positie onhoudbaar wegens integriteitsproblemen.

In de andere gevallen speelden er reguliere politieke conflicten over de begroting, bouwprojecten of winkeltijden. Maar de gevallen van wangedrag springen het meest in het oog.

'Geile Geurt'

Zo stapte PvdA-wethouder Ger Lindeman van Hoogezand-Sappemeer op nadat uitgekomen was dat hij werd gechanteerd met een seksueel getint gesprek met iemand die zich voordeed als 14-jarig meisje. De Helderse wethouder Geurt Visser van de Stadspartij kwam bekend te staan als 'Geile Geurt', omdat hij via WhatsApp seksuele toespelingen maakte naar collega's.

Ook noemt Trouw het voorbeeld van D66-wethouder Vincent van den Bosch in Steenbergen. Hij schoffeerde een vlogger, door hem te duwen en uit te maken voor dorpsgek, terwijl de camera draaide. Hij is inmiddels weer geïnstalleerd als raadslid.

Ook Lindeman en Visser probeerden terug te komen in de politiek. Lindeman stond een tijdje op de kandidatenlijst van Midden-Groningen, totdat er weer ophef ontstond over dezelfde kwestie. Visser is lijsttrekker van zijn zelf opgerichte partij Gemeentebelangen.