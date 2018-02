Game of Thrones-makers storten zich op Star Wars-cyclus

De makers van de populaire fantasyserie Game of Thrones gaan nieuwe Star Wars-films maken. Dat is bekendgemaakt door productiemaatschappij Lucasfilms, een dochter van Disney.

"David Benioff en D.B. Weiss behoren tot de beste verhalenvertellers van dit moment", zei topvrouw Kathleen Kennedy. "Hun vakmanschap om complexe karakters en rijke mythologische verhalen te scheppen, zal Star Wars vooruitbrengen op een manier die ik ongelooflijk opwindend vind."

De eerste Star Wars-film, A New Hope, verscheen in 1977 in de bioscoop. In december vorig jaar ging de negende, The Last Jedi, in première. In mei 2018 wordt de tiende in de bioscoop verwacht. Voor 2019 staat er ook nog een op stapel.

Benioff en Weiss beginnen als hun achtste Games of Thrones-serie is afgerond. Die wordt in 2019 door het betaalkanaal HBO uitgezonden.