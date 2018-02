Rechtszaak tegen Delta Lloyd om te hoge boeterente

Consumentenorganisaties Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond beginnen een zaak tegen Delta Lloyd. De hypotheekverstrekker zou te veel boeterente in rekening hebben gebracht en zijn klanten hier nog niet voor hebben gecompenseerd. In sommige gevallen hebben mensen duizenden euro's te veel betaald, zegt VEH.

Het gaat om klanten die voor 14 juli 2016 overstapten naar een hypotheek met een lagere rente of hun hypotheek vervroegd gingen aflossen. Zij moesten een boete betalen omdat zij het contract openbraken, de boeterente.

Alle banken

De zaak tegen Delta Lloyd is bedoeld als signaal naar alle banken. Delta Lloyd is gekozen omdat de verzekeraar "het meest klantonvriendelijk" was in het berekenen van de boeterente. Als de consumentenorganisaties door de rechter in het gelijk worden gesteld, kunnen ook klanten van andere banken op den duur hun te veel betaalde boeterente terugkrijgen, is de gedachte.

Tot voor kort berekende iedere bank de boeterente op een andere manier. Voorwaarde was dat de boete niet hoger mocht zijn dan het financiële nadeel van de bank, zegt Hans André de la Porte van VEH. "Banken konden daar een rekensommetje op loslaten, wat nogal in hun eigen voordeel was."

Nieuwe berekeningen

De boete viel daardoor voor veel klanten toch te hoog uit, dus besloot toezichthouder AFM vorig jaar dat alle banken de boeterente op dezelfde manier moeten berekenen. Mensen die volgens de nieuwe berekening te veel boeterente hadden betaald, kregen geld terug. De richtlijndatum was 14 juli 2016. Banken houden zich volgens de VEH strikt aan die datum.

De twee consumentenorganisaties vinden dat niet terecht. De hypotheekrente daalde vanaf 2011 sterk. Tussen 2011 en 2016 zijn ongeveer 100.000 huiseigenaren overgestapt naar een hypotheek met een lagere rente, berekenden de consumentenverenigingen. VEH en de Consumentenbond willen dat ook deze mensen worden gecompenseerd.

"Banken hebben met elkaar afgesproken dat het belang van de consument altijd voorop moet staan, niet dat van de bank", zegt De la Porte. Die afspraak moet volgens hem nu dan ook in de praktijk worden toegepast.

Delta Lloyd wacht de dagvaarding af. "Die heb ik nog niet gezien", stelt een woordvoerder. "Wij hebben de leidraad van de AFM gevolgd en alle verplichte correcties doorgevoerd", stelt de bank.