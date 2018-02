'Een nacht vriezen' genoeg voor schaatsbanen

Volgens ijsmeester Wim van den Berg ligt het ijs in De Lier er schitterend bij. "Maandagavond zijn we begonnen en we hebben elkaar de hele nacht afgewisseld", zegt hij tegen Omroep West. Wie een rondje wil schaatsen moet er wel snel bij zijn, want volgens Van den Berg kan het snel klaar zijn met de ijspret. "De zon gaat zo weer schijnen, het is afwachten hoelang het ijs goed blijft."

Eerder dit jaar werd door sommige ijsliefhebbers ook al geschaatst op verschillende plekken in het land. Dat gebeurde toen bijvoorbeeld in de Friese Ryptsjerksterpolder bij Leeuwarden. Het ijs was daar toen nog erg dun, zo'n drie centimeter. Volgens schaatsbond KNSB was het ijs toen niet veilig. Ook in Drenthe en Groningen is dit jaar al op natuurijs geschaatst.