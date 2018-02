Inspectie zoekt 20 extra dierenartsen voor brexit

Wie controleert straks de levende dieren die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland komen? Daarover breekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zich nu het hoofd.

Na de brexit volgend jaar gelden voor het VK namelijk dezelfde importeisen als voor andere landen buiten de EU. En dat betekent: strengere controles, die de inspectie op dit moment nog niet hoeft uit te voeren. "Dat brengt veel meer werk met zich mee", aldus een woordvoerder van de NVWA.

Alleen heeft de dienst nog niet genoeg mensen in huis om die extra controles uit te voeren. En daarom zoekt de NVWA nu zeker twintig extra werknemers, staat in een brief van staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) aan de Tweede Kamer.

Moeilijk te vinden

Volgens een woordvoerdster van de inspectie gaat het uitsluitend om dierenartsen. "Het is niet echt makkelijk om de vacatures die we nu al hebben voor dierenartsen te vullen", verklaart ze. "Daar zijn we al continu mee bezig." Of het bij de 20 artsen blijft, of dat het er meer moeten worden, is nog niet duidelijk.

Op dit moment wordt nog druk onderhandeld over handelsvoorwaarden voor wanneer het VK uit de Europese Unie stapt. Volgens de huidige afspraken gebeurt dat op 29 maart 2019.

Vorige maand bleek uit een onderzoek van KPMG al dat een vertrek van het VK zonder een handelsakkoord Nederlandse bedrijven bij elkaar zo'n 400 tot 600 miljoen euro kost.