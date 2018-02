Woningen, bureaucratie en duurzaamheid belangrijk voor de kiezer

De NOS en de regionale omroepen hebben in januari via de websites en sociale media burgers opgeroepen om mee te doen aan het publieksonderzoek. Dat kon in de periode tussen 8 en 15 januari. 30.000 mensen deden mee, verspreid over het hele land en afkomstig uit alle lagen van de bevolking. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 47 jaar. Mannen deden veel vaker mee dan vrouwen, maar voor de uitkomsten hebben we dat gecorrigeerd.

De resultaten zijn niet wetenschappelijk representatief: het betreft hier geen a-selecte steekproef, maar een oproep met zogeheten zelfmelders. De persoonlijke verhalen staan met instemming van de betrokkenen - centraal in journalistieke onderwerpen op radio, televisie en online.