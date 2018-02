BNNVARA past kop aan na kritiek EU-nepnieuwsbestrijders

Een interview met de Vlaamse journalist Pieter Stockmans in het radioprogramma DeNieuws BV is van een EU-website vol nepnieuws afgehaald. De EU beoordeelde het interview in het BNNVARA-programma eerder als 'desinformatie', maar zegt dat dat niet meer zo is, omdat de kop boven het interview op nporadio1.nl is aangepast.

Peter de Vries, eindredacteur van de BNNVARA-programma's op NPO Radio1, zegt dat hij de kop aanpaste, omdat die 'te kort door de bocht' was. De kop was 'Rechts-extremisten nemen macht in Oekraïne over', maar dat is niet letterlijk zo door Pieter Stockmans in het interview gezegd. De nieuwe kop is 'Groeiende invloed van extremisten in Oekraïne'.

De Vries: "Ik vond dat wij niet op die lijst thuis hoorden. Het was een prima interview, maar de kop was te kort door de bocht. Ik heb contact met de EU-werkgroep gezocht en na aanpassing van de kop werd het artikel binnen een paar uur van hun website verwijderd."

Op de website staan nu nog twee Nederlandse artikelen. Eén van Geenstijl en één van De Gelderlander. Ook die laatste melding leidt tot kritische reacties in Nederland. Peter Jansen, hoofdredacteur van De Gelderlander, noemde de beschuldiging aan het adres van zijn krant "bijna hilarisch".