Podcast #DeDag: waarom De Luizenmoeder zo'n enorme hype is

T-shirts, een carnavalskraker en tal van parodieën: de populaire tv-serie De Luizenmoeder is een enorme hype. Gisteravond zaten bijna 3,5 miljoen mensen voor de buis en dat aantalzal door uitgesteld kijken nog verder oplopen. In de dagelijkse podcast De Dag duiken we in de vraag waarom bepaalde televisieprogramma's zo ongekend populair zijn.

"Sommige programma's zijn geschikt om commentaar op te geven, zoals Wie is de Mol, The Voice of Holland en dus ook De Luizenmoeder", legt Ron Vergouwen van het NPO Radio 1-mediaprogramma De Perstribune uit. Het programma is daardoor onderwerp van gesprek op sociale media, op het schoolplein en bij het koffieautomaat. "Dan is er maar een manier om mee te doen: er live naar kijken."

Daarnaast denkt de tv-recensent dat de tijdgeest geschikt is voor De Luizenmoeder. "Nederland was toe aan een goede komedie met scherpe randjes, maar waar je je ook in kan verplaatsen", aldus Vergouwen.

Verder in De Dag

Het megaproces tegen Willem Holleeder is begonnen, 's lands bekendste crimineel. Volgens misdaadjournalist Wouter Laumans verkreeg 'De Neus' die enorme sterrenstatus doordat media te ver doorschoten in de aandacht voor hem. "Hij was lange tijd 'larger than life'", maar dat tijdperk lijkt nu voorbij. Daarom bespreken we met Laumans wie de Holleeders van nu zijn en of Holleeder ook een held voor hen is.

Correspondent Michel Maas duikt in de wereld van privédetectives in Singapore. Zij worden steeds vaker ingezet om de levenswandel van aanstaande bruiden en bruidegoms na te lopen. Zijn de Singaporezen zo slecht van vertrouwen of speelt er meer?