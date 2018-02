NVWA onderzoekt rokende Hiddema in 'Dit was het nieuws'

De NVWA onderzoekt de uitzending van Dit was het nieuws van gisteravond. Daarin stak panellid Theo Hiddema in de studio een sigaret op en dat is mogelijk strafbaar.

In 2013 kreeg de VPRO een boete van 600 euro omdat Hans Teeuwen een sigaret rookte in Zomergasten. Sinds 2004 is het verboden te roken op de werkplek en dat geldt ook voor televisiestudio's.

Presentator Harm Edens bood Hiddema gisteravond aan maar een sigaret te nemen toen de drie andere panelleden als grap wegliepen. "Wilt u even roken? Kan gewoon hier. Maken we een geïmproviseerde asbak", zei Edens, waarop hij het FvD-Tweede Kamerlid een leeg glas aanreikte.