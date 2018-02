Samsung-erfgenaam Lee vervroegd vrijgelaten

Een Zuid-Koreaans hof heeft besloten voormalig Samsung-vicevoorziter Lee Jae-yong vervroegd vrij te laten na één jaar gevangenisstraf. Vorig jaar veroordeelde een lagere rechtbank hem tot vijf jaar cel voor omkoping en corruptie, maar dat wordt nu dus opgeschort.

Tegen de kleinzoon van de oprichter van Samsung was twaalf jaar cel geëist omdat hij via dubieuze constructies tientallen miljoenen euro's smeergeld zou hebben betaald aan toenmalig president Park Geun-hye. Zij werd later afgezet, onder meer vanwege deze zaak.

Politieke steun

De lagere rechtbank achtte vorig jaar bewezen dat het elektronicaconcern onder Lee tientallen miljoenen betaalde aan een vertrouwelinge van Park. In ruil daarvoor kreeg het bedrijf politieke steun voor bijvoorbeeld een fusie van twee dochterbedrijven.

"Ik geloof niet dat iemand dit zag aankomen", zegt correspondent Marieke de Vries in het NOS Radio 1 Journaal. "Het valt niet goed." Vorig jaar gingen miljoenen mensen de straat op om te protesteren tegen de corrupte regering en de macht van de grote familieconglomeraten.

Kerfstok

Door de eerdere veroordeling van Lee kregen Koreanen weer hoop dat hoe machtig politici en zakenmensen ook zijn, ze hun straf niet kunnen ontlopen. "Al die hoop is met de uitspraak van vandaag teniet gedaan."

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. "En Lee zelf ook. Op een aantal punten is hij nog veroordeeld, die wil hij niet op zijn kerfstok hebben."

Lee zei dat hij tijdens zijn jaar in de gevangenis aan zelfreflectie heeft gedaan en beloofde dat hij zich van een betere kant zal laten zien, schrijft persbureau Reuters.