Molenbeek wordt 'the place to be', mede dankzij Ibrahims Molengeek

Salah Abdeslam zette de Brusselse wijk Molenbeek op de kaart, maar niet op de manier zoals velen zouden willen. Hij staat vanaf morgen terecht in Brussel voor een schietpartij in maart 2016, enkele dagen voordat hij werd gearresteerd.

Abdeslam is de enige verdachte die de aanslagen in Parijs van 2015 overleefde. De 28-jarige man werd een paar maanden na die aanslagen opgepakt in Molenbeek. De wijk kwam bekend te staan als 'hoofdstad van de haat' en 'jihad-hoofdstad van Europa'.

Inmiddels is de gemeente hard bezig om het imago van de wijk te verbeteren. Zo is er een nieuw buurthuis gebouwd. "Je zal zien dat Molenbeek uiteindelijk de nieuwe place to be wordt, net als The Bronx in New York. Maar dat is niet goed, want dan verschuift het probleem alleen naar een nieuwe wijk", vertelt inwoner Ibrahim Quassari.