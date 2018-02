Bijna 150.000 Grieken demonstreren om naam Macedonië

Onderhandelingen over een definitieve oplossing waren er tot voor kort nooit gekomen, en Griekenland stelde zich steeds vijandig op tegenover Macedonië. De huidige linkse regering wil echter de band verbeteren en is bereid er met Macedonië uit te komen.

Sinds begin van dit jaar praten beide landen officieel over de naamkwestie. De Griekse regering ziet het liefst dat Macedonië een samengestelde naam met geografische duiding gebruikt, bijvoorbeeld Noord-Macedonië of Opper-Macedonië. Maar in beide landen is er weerstand van nationalistische groepen.

Macedonië is ook de naam van een Griekse provincie. Nationalistische Grieken vinden bovendien dat de Grieken de historische rechten op de naam hebben, omdat Macedonië het koninkrijk was van Alexander de Grote, die in de vierde eeuw voor Christus met de Grieken Egypte en Perzië veroverde. Een Slavisch volk heeft geen recht op de naam Macedonië, vinden zij.