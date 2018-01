Macedonië doet afstand van Alexander de Grote

Macedonië doet afstand van de naam Alexander de Grote voor zijn luchthaven in Skopje. Premier Zoran Zaev zei op het Wereld Economisch Forum in Davos dat het een gebaar van goede wil is tegenover Griekenland. Hij zei niet wat de nieuwe naam wordt van luchthaven Skopje Alexander de Grote.

De landen hebben al sinds de onafhankelijkheid van Macedonië in 1991 een conflict over de naam Macedonië, die volgens Griekenland bij de Griekse geschiedenis hoort, net als Alexander de Grote. Griekenland verhindert dat Macedonië kan praten over een lidmaatschap van de NAVO en de EU.

Nationalisten

De Griekse regering van premier Tsipras praat sinds een paar weken met Macedonië over de naamkwestie. Die toenadering zint de Griekse nationalisten niet. Zondag demonstreerden bijna 100.000 Grieken in Thessaloniki tegen elke oplossing waarbij Macedonië de naam Macedonië mag blijven gebruiken.

Volgens hen is Macedonië Grieks, en mag een Slavisch volk die naam zich niet toe-eigenen. Voor de Griekse nationalisten is Alexander de Grote een Griekse nationale held.

Alexander de Grote

Alexander de Grote (356 v.C.-323 v.C.) was koning van Macedonië, een koninkrijk ten noorden van de Griekse stadsstaten uit die tijd. Zijn vader Philippus viel Griekenland binnen en maakte een eind aan de onafhankelijkheid van de Griekse stadsstaten, die hij verenigde in de Korinthische Bond. Als groot bewonderaar van de Griekse cultuur gaf hij Alexander een Griekse opvoeding, waarbij de filosoof Aristoteles zou zijn opgetreden als leermeester van de jonge Alexander.

Als koning trok Alexander met de Korintische Bond Perzië binnen. Hij veroverde een enorm gebied in Azië, tot aan de rivier de Indus en het huidigde Oezbekistan. Ook Egypte onderwierp hij; hij werd er farao en gaf opdracht tot de bouw van de stad Alexandrië.

Na zijn dood verspreidden zijn opvolgers de Griekse cultuur in Azië en Egypte, waar Cleopatra, de laatste Griekstalige farao, in 30 v.C. verslagen werd door de latere Romeinse keizer Augustus, waarna Egypte in het Romeinse rijk werd opgenomen.

Solide samenwerking

In Davos toonden Zaev en Tsipras opnieuw de wil de naamkwestie op te lossen. Volgens Tsipras zullen de onderhandelingen de komende tijd worden geïntensiveerd, en is het niet alleen de bedoeling de naamkwestie op te lossen, maar ook tot solide samenwerking te komen.

Zaev zei dat de definitieve oplossing in het belang van beide landen moet zijn.