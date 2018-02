'Geen zee van rotzooi, maar een land van afval' drijft voor Franse sluis

"Dit is geen zee van rotzooi, maar een land van afval", zegt burgemeester Philippe Geslan tegen nieuwszender France Info. "We kunnen het water niet eens meer zien." Hij klaagt dat het na de overstromingen in 2016 weken duurde voordat alles was opgeruimd.

Een speciale, grote stofzuiger kan al het afval opzuigen. Zo'n schoonmaakoperatie heeft een prijskaartje van 150.000 euro. De Franse Rijkswaterstaat zegt dat er geen risico is voor de volksgezondheid.