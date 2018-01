Ruim 600 evacuaties in Parijs, morgen hoogste waterstand verwacht

Het naast de rivier gelegen Louvre heeft de zalen onderin waar Islamitische kunst te zien is, uit voorzorg gesloten, in ieder geval tot en met morgen.

Anders gaan bouwen

Locoburgemeester Colombe Brossel zei tegen CNN dat er meer moet gebeuren om de stad aan te passen aan klimaatverandering. "Twee overstromingen van de Seine in minder dan twee jaar.. We moeten de manier waarop we deze stad bouwen, veranderen."

Het water bereikt morgen naar verwachting een peil van 5,9. In juni 2016 stond het water op 6,2 meter. De hoogste stand ooit, van 8,5 meter, werd in 1910 gemeten.

Niet van zijn schip af

De Nederlandse kunstenaar Frans Schuursma (80) woont op een schip op de rivier. Een paar keer per dag controleert en verstelt hij de kabels waarmee zijn woning aan de wal ligt. "Het gevaar bestaat dat 'ie boven de wal gaat drijven. Als het water dan gaat zakken, lig je op de wal in plaats van op de Seine."

Het is wel spannend, zegt Schuursma in het NOS Radio 1 Journaal. "Een aantal mensen om me heen is vertrokken, zoals een familie met kinderen. Ik ga er niet af. Ik kom uit een oude schippersfamilie. Als je schip in de problemen is, ga je er niet af, dat is tegen m'n natuur."