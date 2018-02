Stoepje in Baarn is koninklijk, gemeente had geen idee

Ook een bewoonster van de Bremstraat reageert verbaasd. "Mij is er nooit iets bijzonders aan opgevallen, behalve dat alle stoeptegels schots en scheef liggen. Misschien gaat de gemeente daar nu dan eindelijk iets aan doen, ik heb moeite om er fatsoenlijk over te lopen met mijn rollator". Een buurvrouw is opgetogen. "Oh echt? Wat leuk dat ik er de hele dag op kan uitkijken!"

Allemaal Oranjecountry

Wat nu een stoepje is, was in 1832 een hakbosje rond een stuk bouwland. "De landgoederen van Paleis Soestdijk waren toen enorm uitgebreid", vertelt historicus Joost Rosendaal van de Radboud Universiteit Nijmegen. "Er was grond van het paleis tot aan de rivier de Eem voor vervoer van goederen over water, allemaal Oranjecountry."

In de loop van de jaren verkochten de Oranjes grote delen van hun bezittingen rondom Paleis Soestdijk. Het paleis zelf was vanaf 1971 van de Nederlandse staat en werd onlangs verkocht aan het consortium Made by Holland. Inmiddels is alle grond in de wijk Oosterhei in bezit van de gemeente Baarn, op het stoepje in de Bremstraat na.