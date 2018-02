Afschaffing majesteitsschennis weer op de agenda van de Kamer

Maar met het schrappen van het verbod op majesteitsschennis zei de minister-president méér moeite te hebben. Hij sloot niet uit dat het ooit zover zou komen, maar wilde er nog eens goed over nadenken. Volgens hem gaat het om een ingewikkelde kwestie, "omdat de koning zich niet verdedigen kan".

Wachten op strafvervolging

Overigens hoeft de koning na het schrappen van de strafbaarheid van majesteitsschennis zich niet alles laten welgevallen. Volgens Kees Verhoeven impliceert zijn voorstel niet "dat de koning beledigd mag worden". Net als elke burger kan hij in geval van belediging, smaad of laster een klacht bij justitie indienen en afwachten of er strafvervolging komt.

Probleem echter is dat de koning geen gewone burger is en bij elke klacht of aangifte meteen in politiek vaarwater komt wat zijn rol als verbinder schaadt. Voor het doen en laten van de koning is en blijft de premier politiek verantwoordelijk. Moet die dan naar justitie stappen als hij de koning beledigd acht? En op grond van welke afwegingen?

Daarover gaat volgende week de discussie in het parlement. De afschaffing van majesteitsschennis raakt snel het subtiele bouwwerk van onze constitutionele monarchie.