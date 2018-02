Ollongren: Baudet gaat verder waar Wilders ophoudt

In een lezing in Nijmegen heeft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren het Forum voor Democratie gehekeld als partij die discrimineert op ras, en daarmee verder gaat dan de PVV van Geert Wilders. Ollongren hield in het stadhuis van Nijmegen de Burgemeester Daleslezing, een jaarlijkse rede die draait om het gelijkheidsbeginsel zoals verwoord in artikel 1 van de Grondwet.

De D66-bewindsvrouw noemde dit non-discriminatieartikel de kern van de Nederlandse samenleving. Dit beginsel ligt sinds Pim Fortuyn aan het begin van de 21ste eeuw onder vuur, zei ze.

Waar PVV-leider Wilders vrouwen met hoofddoeken of Marokkanen een uitzonderingsbehandeling wil geven, gaat het FvD van Thierry Baudet nog een stap verder door te praten over rassen in het politieke debat. Een taboe, aldus Ollongren, en wel "een van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht".

De minister haalde vervolgens uitspraken van FvD-leden aan over rassenvermenging, 'rassenverdunning' en de zogenaamd lagere intelligentie van mensen met een donkere huidskleur. Het populisme bedreigt de kernwaarden van Nederland, concludeerde ze.