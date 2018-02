'D66 zag kritiek PvdA op donorwet niet aankomen'

Zijn de garanties die Tweede Kamerlid Pia Dijkstra van D66 geeft in haar brief aan de Eerste Kamer voldoende om volgende week een meerderheid te vinden voor haar wetsvoorstel voor orgaandonatie? "Dat is nu de grote vraag", zegt Joost Vullings in de nieuwe aflevering van de podcast De stemming van Vullings en Van Weezel van Met het Oog op Morgen.

Onder meer de fractie van de PvdA was in het debat heel kritisch op het wetsvoorstel van Dijkstra. Dat had D66 niet zien aankomen, denkt Vullings. "Ze zijn teleurgesteld bij D66. In de Tweede Kamer was alleen Angelien Eijsink van de PvdA tegen, de rest was vóór. Ze dachten dus, dat komt wel goed in de Eerste Kamer."

PvdA kritischer dan verwacht

De PvdA wilde meer duidelijkheid over de zeggenschap van nabestaanden, wanneer iemand overlijdt die zich niet heeft laten registreren. Kunnen nabestaanden dan voorkomen dat de organen van hun dierbare worden gedoneerd? "De PvdA had hier wel vragen over gesteld, maar D66 had niet verwacht dat ze daar zo'n groot punt van zouden maken. De VVD ook niet trouwens, ook daar vroegen ze zich af of hier spelletjes worden gespeeld."