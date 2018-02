Schaatsen op natuurijs (wie weet, eventueel)? De clubs zijn er klaar voor

Natuurijsclubs in heel Nederland wachten vol spanning of het volgende week inderdaad genoeg gaat vriezen. Dan kunnen leden eindelijk de ijzers onderbinden om voor het eerst deze winter te gaan schaatsen.

Op de ijsclub Vlietland in het Zuid-Hollandse Schipluiden treffen ze de laatste voorbereidingen. "'s Nachts zijn hier ganzen die gras lostrekken. Dat harken we nu weg", zegt secretaris Ad van Winden. Eigenlijk zijn de schaatsliefhebbers er sinds november al klaar voor. Maar Van Winden durft nog niet al te veel hoop te hebben dat het volgende week eindelijk raak is. "Vorig jaar in februari leek het ook heel positief, maar dat liep op niets uit. Dat kan nu ook weer gebeuren. Maar we hopen altijd."