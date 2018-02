Volgende week mogelijk schaatsen op natuurijs

In de loop van de komende week kan er misschien geschaatst worden op natuurijs. De temperaturen gaan vanaf vandaag langzaam omlaag en weerman Marco Verhoef van Weerplaza sluit niet uit dat bij sommige ijsverenigingen geschaatst kan worden.

"Voor vaarten en diepere sloten is het allemaal nog veel en veel te vroeg. Daar is het niet koud genoeg voor en de temperatuur van het water nog te hoog", zei Verhoef in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar zo'n ondergespoten baantje van een ijsvereniging, dat zou in de loop van volgende week best wel eens een keer kunnen."