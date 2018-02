Podcast #DeDag: 'Het viel op dat een stuk tekst wél klopte'

Vandaag in De Dag

Hij vond dat er veel onnauwkeurigheden in het boek De wereld van cybersecurity en cybercrime stonden, maar toen techjournalist Joost Schellevis een passage vond die wél klopte, viel het pas op. Het bleek geplagieerd. Het boek van oud-minister Willem Vermeend en zelfverklaard cyberexpert Rianne van Rijbroek werd gisteren uit de schappen gehaald. In de podcast vertelt Schellevis over zijn ontdekking.

Het kabinet-Rutte III regeert vandaag honderd dagen. Van veel nieuwe wetgeving is nog geen sprake, maar de tevredenheid binnen de coalitie overheerst, vertelt politiek verslaggever Joost Vullings. Er wordt wel eens gezegd dat Rutte binnenskamers erg driftig kan zijn, maar daar is nu geen sprake van. "Hij vindt het regeren echt leuk."

Het is vandaag Groundhog Day, naar de gelijknamige cultfilm die vandaag 25 jaar geleden in première ging. Grote kans dat je die klassieker ooit gezien hebt. Volgens filmkenner Robbert Blokland heeft het best lang geduurd voordat de film status kreeg.