Ook winkelketen Jacob Hooy roept abrikozenpitten terug

Kruiden- en specerijenketen Jacob Hooy roept alle abrikozenpitten terug. In een onderzocht monster is een grote hoeveelheid waterstofcyanide gevonden en het eten daarvan kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Gisteren maakte een andere keten, Erica, om dezelfde reden bekend dat gekochte abrikozenpitten terug naar de winkel moeten. Bij beide zaken krijgen klanten hun geld terug.

Erica riep eind december ook al de abrikozenpitten terug, toen een man die er bijna een half zakje van had gegeten doodziek werd. De pitten hebben de reputatie dat ze preventief werken tegen kanker en zelfs als medicijn kunnen worden gebruikt tegen die ziekte, maar daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor.

Je kunt er maar een paar tegelijk eten en zelfs dat kan al gevaar voor de gezondheid opleveren, omdat er een stof in zit die in het lichaam wordt omgezet in het uiterst giftige cyanide (blauwzuur). Het Voedingscentrum raadt het eten van abrikozenpitten daarom helemaal af.