Breng de abrikozenpitten van Erica terug, ze zijn gevaarlijk

Kruidenwinkelketen Erica roept klanten op om het huismerk abrikozenpitten niet op te eten en direct terug te brengen naar de winkel. In een onderzocht monster is een hoge waarde waterstofcyanide gevonden. Het eten daarvan kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

"Wij verzoeken u dit artikel niet meer te consumeren, maar naar onze winkels terug te brengen. Ook aangebroken verpakkingen kunt u retourneren", schrijft Erica op zijn website. Klanten krijgen hun geld terug.

In december ontstond voor het eerst ophef over de abrikozenpitten toen een man uit Roermond bijna overleed nadat hij een half zakje met abrikozenpitten had gegeten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht het zakje en toen bleek dat er 200 keer zoveel waterstofcyanide in de pitten zat als is toegestaan.

Erica haalde toen uit voorzorg alle abrikozenpitten terug en adviseerde mensen om niet meer dan een paar pitten per dag te eten. De maatregel van vandaag gaat verder: mensen worden nu opgeroepen om de pitten absoluut niet meer te consumeren.