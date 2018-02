Halve ton voor 'redding' koe Hermien

De ontsnapte koe Hermien, die sinds begin december vrij rondloopt in het bos, is 'gered'. De Partij voor de Dieren heeft in een week bijna 50.000 euro opgehaald via crowdfunding. Met dat geld wil de partij de koe en haar maatje Zus kopen, om ze daarna naar een rusthuis te brengen.

Beide koeien ontsnapten toen ze op transport werden gezet voor de slacht. Hermien zit nog steeds ergens in de bossen bij het Overijsselse Lettele, Zus is inmiddels gevangen. Als Hermien ook is gevangen, gaan de twee naar het Friese Oldeberkoop. Daar kunnen ze hun dagen slijten.

Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren zegt tegen RTV Oost dat nieuwe donaties ook naar de opvang van de koeien gaan. "Hermien en Zus zijn nog jong en kunnen zeker twintig jaar worden. We zijn heel blij dat we ook deze kosten kunnen dekken. De donaties en de positieve reacties zijn echt overweldigend geweest."